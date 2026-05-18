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18.05.2026 06:31:29
American Strategic Investment: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
American Strategic Investment lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,04 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,390 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat American Strategic Investment in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 40,24 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 12,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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