American Strategic Investment gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

American Strategic Investment hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

American Strategic Investment hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 13,60 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat American Strategic Investment in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 41,76 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 12,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at