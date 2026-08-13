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13.08.2026 06:31:29
American Strategic Investment stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
American Strategic Investment hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei -3,04 USD. Ein Jahr zuvor waren -16,390 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat American Strategic Investment in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 40,05 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7,3 Millionen USD im Vergleich zu 12,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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