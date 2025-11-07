American Superconductor: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

American Superconductor gab am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 65,9 Millionen USD gegenüber 54,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at