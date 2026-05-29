American Superconductor stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

American Superconductor präsentierte in der am 27.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 USD gegenüber 0,030 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 29,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 86,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 66,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,05 USD beziffert. Im Vorjahr hatte American Superconductor 0,160 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 299,15 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 222,82 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at