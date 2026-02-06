American Superconductor veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

American Superconductor hat sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,62 USD, nach 0,060 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 74,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 61,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at