American Tower gewährte Anlegern Blick in die Bücher

American Tower hat sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,780 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat American Tower im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,75 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2,63 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at