American Tower mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

American Tower hat am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,75 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,62 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat American Tower im vergangenen Quartal 2,74 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte American Tower 2,55 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,51 USD gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 2,69 Milliarden USD taxiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 5,40 USD. Im Vorjahr hatte American Tower 4,82 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 10,64 Milliarden USD – ein Plus von 5,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem American Tower 10,13 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 5,15 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 10,59 Milliarden USD erwartet.

