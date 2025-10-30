American Tower präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

American Tower ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat American Tower die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,82 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,690 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,72 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,52 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at