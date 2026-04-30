American Tower: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

American Tower stellte am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 1,84 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,04 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,74 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte American Tower einen Umsatz von 2,56 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at