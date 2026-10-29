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29.10.2026 06:31:29
American Tower stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
American Tower hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es stand ein EPS von 1,64 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei American Tower noch ein Gewinn pro Aktie von 1,82 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,79 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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