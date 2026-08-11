American Tower Aktie
WKN DE: A1JRLA / ISIN: US03027X1000
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11.08.2026 03:56:01
American Tower SVP Sells 5,000 Shares for $894,450
Robert Joseph Meyer, SVP & Advisor to the CFO at American Tower Corporation (NYSE:AMT), sold 5,000 shares of common stock on July 29, 2026, as disclosed by a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($178.89); post-transaction value based on July 29, 2026, market close ($179.26).American Tower Corporation is one of the world's largest independent owners and operators of multitenant communications real estate, with a market capitalization of $80.8 billion and trailing-12-month revenues of $10.9 billion. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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