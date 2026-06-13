Travelers Aktie
WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091
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13.06.2026 20:49:00
American travelers are trading Tuscany for Tacoma this summer, thanks to soaring airfares
Surging airfares have made it harder for price-conscious travelers to justify summer vacations in Europe — and many are opting to travel within the U.S. instead.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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