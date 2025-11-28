American Tungsten präsentierte Quartalsergebnisse

American Tungsten äußerte sich am 26.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

American Tungsten vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,16 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at