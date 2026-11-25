American Tungsten ließ sich am 23.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat American Tungsten die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 CAD gegenüber -0,160 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at