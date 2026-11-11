American Vanguard legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

American Vanguard hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,61 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 108,4 Millionen USD, gegenüber 119,3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,16 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at