American Vanguard öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

American Vanguard hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,14 USD gegenüber -0,300 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 123,6 Millionen USD – ein Plus von 6,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem American Vanguard 115,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at