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18.03.2026 06:31:28
American Vanguard stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
American Vanguard hat am 16.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,99 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei American Vanguard ein EPS von -3,220 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat American Vanguard im vergangenen Quartal 150,7 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte American Vanguard 165,7 Millionen USD umsetzen können.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1,750 USD. Im Vorjahr waren -4,500 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 515,11 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 547,31 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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