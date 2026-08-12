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12.08.2026 06:31:29
American Vanguard stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
American Vanguard hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das American Vanguard ein Ergebnis je Aktie von -0,030 USD vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 116,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 129,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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