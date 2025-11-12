American Vanguard: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

American Vanguard gab am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,43 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei American Vanguard ein EPS von -0,910 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat American Vanguard 119,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 118,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at