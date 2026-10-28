American Water Works Company, Inc. Q3 Sales Increase

(RTTNews) - American Water Works Company, Inc. (AWK) reported earnings for third quarter of $387 million

The company's earnings came in at $387 million, or $1.94 per share. This compares with $379 million, or $1.94 per share, last year.

Excluding items, American Water Works Company, Inc. reported adjusted earnings of $2.00 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 4.1% to $1.510 billion from $1.451 billion last year.

American Water Works Company, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $387 Mln. vs. $379 Mln. last year. -EPS: $1.94 vs. $1.94 last year. -Revenue: $1.510 Bln vs. $1.451 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 6.07 To $ 6.12

2027 Standalone EPS Guidance:

2027 standalone adjusted earnings per share guidance range of $6.53 to $6.63 established, 8% EPS growth at midpoint compared to 2026 adjusted EPS guidance range.