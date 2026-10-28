American Water Works Aktie

American Water Works für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NJ38 / ISIN: US0304201033

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.10.2026 21:50:38

American Water Works Company, Inc. Q3 Sales Increase

(RTTNews) - American Water Works Company, Inc. (AWK) reported earnings for third quarter of $387 million

The company's earnings came in at $387 million, or $1.94 per share. This compares with $379 million, or $1.94 per share, last year.

Excluding items, American Water Works Company, Inc. reported adjusted earnings of $2.00 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 4.1% to $1.510 billion from $1.451 billion last year.

American Water Works Company, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $387 Mln. vs. $379 Mln. last year. -EPS: $1.94 vs. $1.94 last year. -Revenue: $1.510 Bln vs. $1.451 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 6.07 To $ 6.12

2027 Standalone EPS Guidance:

2027 standalone adjusted earnings per share guidance range of $6.53 to $6.63 established, 8% EPS growth at midpoint compared to 2026 adjusted EPS guidance range.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu American Water Works Co Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu American Water Works Co Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

American Water Works Co Inc 126,85 -0,08% American Water Works Co Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX zunächst etwas höher -- DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Während der heimische Aktienmarkt zulegt, gibt der deutsche Leitindex nach. An den Börsen in Fernost sind überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen