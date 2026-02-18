American Water Works Aktie
WKN DE: A0NJ38 / ISIN: US0304201033
|
18.02.2026 22:55:17
American Water Works Company, Inc. Q4 Sales Increase
(RTTNews) - American Water Works Company, Inc. (AWK) announced a profit for fourth quarter of $238 million
The company's bottom line came in at $238 million, or $1.22 per share. This compares with $239 million, or $1.22 per share, last year.
Excluding items, American Water Works Company, Inc. reported adjusted earnings of $1.24 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.8% to $1.271 billion from $1.201 billion last year.
American Water Works Company, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $238 Mln. vs. $239 Mln. last year. -EPS: $1.22 vs. $1.22 last year. -Revenue: $1.271 Bln vs. $1.201 Bln last year.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
