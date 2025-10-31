American Water Works präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

American Water Works lud am 29.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,94 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,45 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,32 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at