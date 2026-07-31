American Water Works stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

American Water Works lud am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,61 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1,36 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,28 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at