American Water Works stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

American Water Works stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Bei einem Gewinn je Aktie von 1,94 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat American Water Works im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,51 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at