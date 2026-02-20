|
American Water Works verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
American Water Works hat am 18.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Bei einem Gewinn je Aktie von 1,22 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,27 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 5,69 USD. Im letzten Jahr hatte American Water Works einen Gewinn von 5,39 USD je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat American Water Works 5,14 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,74 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 4,68 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
