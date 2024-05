American Well A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

American Well A hat am 01.05.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt.

American Well A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,420 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 59,5 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 64,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at