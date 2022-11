American Well A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

American Well A äußerte sich am 08.11.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,250 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte American Well A -0,200 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 69,2 Millionen USD gegenüber 62,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at