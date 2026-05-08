American Well legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

American Well stellte am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,66 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei American Well ein EPS von -1,190 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 54,9 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 17,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem American Well 66,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at