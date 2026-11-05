American Well vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

American Well präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das American Well ein Ergebnis je Aktie von -2,000 USD vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 49,0 Millionen USD – eine Minderung von 12,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 56,3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at