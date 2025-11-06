American Well veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

American Well hat am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,00 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,870 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,80 Prozent auf 56,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 61,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at