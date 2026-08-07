American Well: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

American Well hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,59 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das American Well ein Ergebnis je Aktie von -1,240 USD vermeldet.

Der Umsatz lag bei 52,1 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 26,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 70,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at