|
26.11.2025 06:31:28
American Woodmark stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
American Woodmark hat am 25.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.10.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte American Woodmark ein EPS von 1,79 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat American Woodmark in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,78 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 394,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 452,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!