American Woodmark stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

American Woodmark hat am 25.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.10.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte American Woodmark ein EPS von 1,79 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat American Woodmark in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,78 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 394,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 452,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at