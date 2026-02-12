Americana Restaurants International präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Americana Restaurants International hat am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,04 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 SAR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,51 Milliarden SAR, während im Vorjahreszeitraum 2,21 Milliarden SAR ausgewiesen worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,100 SAR gegenüber 0,070 SAR im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Americana Restaurants International in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,41 Milliarden SAR im Vergleich zu 8,24 Milliarden SAR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at