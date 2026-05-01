Americana Restaurants International zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Americana Restaurants International hat am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,03 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 SAR je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 2,44 Milliarden SAR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Americana Restaurants International 2,15 Milliarden SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at