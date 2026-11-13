Americanas: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Americanas präsentierte am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,76 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Americanas 1,84 BRL je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,97 Milliarden BRL umgesetzt, gegenüber 2,69 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at