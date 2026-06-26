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26.06.2026 17:09:01
Americans Are Feeling Better About the Economy, Consumer Survey Shows
Consumer sentiment rose in recent weeks after plummeting early this year as energy costs soared.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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