Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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17.08.2026 08:23:18
Americans Are Pulling Back on Spending as US Retail Sales Fell 0.6% in July: Amazon, Non-Store Retailers Hit Hardest
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