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WKN: A0EQ92 / ISIN: IT0001490736
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25.07.2026 11:39:00
Americans Disagree on How to Save Social Security Before 2032, Polls Find
Americans overwhelmingly want Social Security preserved before projected benefit cuts take effect in 2032. However, a new Reagan National Economic Survey indicates significant disagreement over the best way to prevent cuts. There are differences of opinion on whether to lift the Social Security wage cap, raise taxes, cut benefits by 22%, or pursue more creative fixes. Like those polled by the Ronald Reagan Institute, divides exist between the lawmakers in charge of finding solutions and writing them into law. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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