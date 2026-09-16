Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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16.09.2026 18:41:23
Americans Have Spent An Extra $68 Billion On Gas Since The Iran War Began: Here's What That Costs Per Person
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