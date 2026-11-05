HOPE Aktie
WKN DE: A2APUA / ISIN: JP3837640006
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05.11.2026 21:15:22
Americans voted against Trump's Iran war. Gulf countries hope that means an end to the conflict
The US midterm results showed how unpopular Donald Trump's Iran war is. Now, Gulf countries, trapped for months in the middle of the war between the US and Iran, see reason for optimism.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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