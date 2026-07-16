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16.07.2026 06:31:29
Americas Car-Mart: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Americas Car-Mart hat am 14.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei -3,56 USD. Ein Jahr zuvor waren 1,26 USD je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,19 Prozent auf 302,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 370,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 16,790 USD gegenüber 2,33 USD im Vorjahr verkündet.
Umsatzseitig standen 1,28 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 7,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Americas Car-Mart 1,39 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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