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10.09.2026 06:31:28
Americas Car-Mart: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Americas Car-Mart hat am 09.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 8,28 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,690 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 57,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 145,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 341,3 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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