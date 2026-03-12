America's Car-Mart Aktie
WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051
|
12.03.2026 15:38:36
America's Car-Mart Stock Falls 20% After Turning To Loss In Q3
(RTTNews) - Shares of America's Car-Mart, Inc. (CRMT) are moving down about 20 percent on Thursday morning trading following the company slipped into a loss of $76.7 million in the third quarter, compared to a profit of $3.2 million last year.
The company's stock is currently trading at $15.22, down 20.17 percent or $3.83, over the previous close of $19.05 on the Nasdaq. It has traded between $15.14 and $62.72 in the past one year.
Total revenues for the quarter fell 15.5 percent, to $286.8 million from $325.7 million in the prior year, driven entirely by lower unit volume.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
