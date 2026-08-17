Americas Gold and Silver gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Americas Gold and Silver hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0,03 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,070 CAD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Americas Gold and Silver in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 82,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 67,9 Millionen CAD im Vergleich zu 37,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at