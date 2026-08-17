|
17.08.2026 06:31:29
Americas Gold and Silver gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Americas Gold and Silver hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei -0,03 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,070 CAD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Americas Gold and Silver in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 82,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 67,9 Millionen CAD im Vergleich zu 37,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!