Americas Gold and Silver präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Americas Gold and Silver hat am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,08 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Americas Gold and Silver -0,170 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 42,5 Millionen CAD – ein Plus von 39,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Americas Gold and Silver 30,5 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at