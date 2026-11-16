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16.11.2026 06:31:29
Americas Gold and Silver präsentierte Quartalsergebnisse
Americas Gold and Silver ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Americas Gold and Silver die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,080 CAD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 82,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 77,6 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 42,5 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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