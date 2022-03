Americas Gold and Silver: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Americas Gold and Silver präsentierte in der am 18.03.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,130 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 62,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,2 Millionen USD ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,110 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 44,80 Millionen USD – ein Plus von 60,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Americas Gold and Silver 27,90 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 0,847 USD sowie einen Umsatz von 45,35 Millionen USD belaufen.

Redaktion finanzen.at