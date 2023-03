Americas Gold and Silver: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Americas Gold and Silver hat sich am 16.03.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2022 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,070 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Americas Gold and Silver -0,130 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 42,96 Prozent auf 20,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,150 USD beziffert. Im Vorjahr waren -1,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Americas Gold and Silver hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 85,00 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 89,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 44,80 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at