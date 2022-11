Americas Gold and Silver zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Americas Gold and Silver hat sich am 11.11.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2022 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,130 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,130 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite hat Americas Gold and Silver im vergangenen Quartal 18,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 67,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Americas Gold and Silver 10,9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at